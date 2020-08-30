العم أبو عبدالرحمن صاحب حساب رعد وبرق في ذمة الله

المواطن - فواز الاسلمي

نعى عدد من المغردين العم أبو عبد الرحمن صاحب حساب برق ورعد الذي عُرف عنه نشر الوعي بالرفق بالحيوان، والذي كان يوفر لهم المأوى والأكل والعلاج ومساعدة الكثير ممن يملك حيوانات ويريد علاجها وتبنيها.

ونعت جمعية رحمة للرفق بالحيوان العم أبو عبد الرحمن عبر حسابها في تويتر وقالت: “‏بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وبقلوب مليئة بالحزن والألم، تتقدم جمعية رحمة للرفق بالحيوان بأحر التعازي لأسرة المغفور له بإذن الله، وأن مصابنا جلل بفقد أحد الرحماء ، رحمه الله وغفر له وعفا عنه وأسكنه فسيح جناته”.

وقالت الحملة الوطنية لنشر ثقافة الرحمة والرفق بالحيوان إحسان ⁩عظم الله أجورنا جميعًا في هذا الإنسان الرائع الذي رحل وبقيت ذكراه الطيبة في كل مكان. لم يمت من زرع ثقافة الرحمة في كل مكان ولم يمت من رسم مثالاً رائعاً في الرحمة والإنسانية بل ذكراه باقية في قلوبنا وعقولنا.

وقالت الإعلامية سمر المقرن: أحزنني جدا خبر ⁧‫وفاة أبو عبد الرحمن ‏لا أعرفه شخصيا وإنما عرفت رحمته بالقطط وحسن أخلاقه التي انتشرت عبر التواصل الاجتماعي. رحمه الله والعزاء لأهله وذويه موصولا للرحمة والنقاء .

وذكر فهد الفريدي الذي تواصل في وقت سابق معه من أجل قطة مريضة أنه رحمه الله ساعده كثيراً علاج قطة حتى أن تشافت داعياً الله أن يجعلها في موازين حسناته .‬⁩

وقال سعيد أبو نورة المهتم في تربية القطط: سنبكيك يا قائدنا، وسندعو لك بالرحمة كل ما شاهدنا مخلوقاً ضعيفاً يمشي على الأرض ، كنت، ولا زلت، وستظل ملهماً ونوراً لنا في طريق الرفق والرحمة والإحسان، نسأل الله لك الرحمة، ولنا حسن الختام.

وأضاف ناصر العواجي: رحم الله العم صالح فقد حزنت كثيرًا على خبر وفاته ، كان طيب القلب والابتسامة والضحكة لا تفارقه مهما كانت الظروف، عظم الله أجرنا جميعًا وإلى جنات الخلد يا أبا عبد الرحمن .

وطمأن عبد الله العايد متابعي العم صالح بأن أبناءه سوف يستمرون بعمل والدهم وأن جميع ما يعمل سيستمر وجميع أفراد الأسرة تعاهدوا ذلك وتلبيه لرغبته في حياته وبعد مماته.

وذكر مشاري الغامدي أن خبر وفاته صدمة⁩ حيث إنه اعتنى بعدد كبير جداً من القطط الجريحة والمريضة والسائبة في الشوارع ووفر لها الأكل والمسكن.







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