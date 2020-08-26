العويس يقترب من العودة ضد الشباب

المواطن - مروة نبيل

اقترب حارس مرمى الراقي، محمد العويس من العودة إلى تدريبات فريقه الجماعية قبل مباراة الأهلي ضد الشباب المقبلة.

العويس يقترب

وازدادت فرص مشاركة العويس في مباراة الأهلي ضد الشباب المقبلة، حيث سيخضع لعدد من الجلسات الطبية في مقر النادي، لتجهيزه لخوض اللقاء، وذلك وفقًا لـ”الرياضية”.

وكان حارس المرمى قد غاب عن مباراة الأهلي ضد ضمك بالأمس، ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بسبب معاناته من إصابة في مفصل القدم، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الأهلي ضد الشباب

ويلعب الأهلي ضد الشباب، مساء يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، ويطمح الراقي للظهور بشكل مميز وتعويض خساراته أمام ضمك.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 46 نقطة، وبفارق الأهداف عن الوحدة صاحب المركز الرابع.





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