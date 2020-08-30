الغذاء والدواء تضبط 2000 كجم من المبيدات المخالفة بجدة

المواطن - جدة
قالت هيئة الغذاء والدواء بجدة، اليوم الأحد، إنها رصدت منشأة تبيع مبيدات صحة عامة غير مسجلة.
وتابعت الهيئة بأن الفرق الأمنية التابعة للهيئة قد ضبطت 2000 كجم من المبيدات المخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المنشأة.
وقالت هيئة الغذاء والدواء، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “رصدت الغذاء والدواء في جدة منشأة تبيع مبيدات صحة عامة غير مسجلة، وتم ضبط 2000 كجم من المبيدات المخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المنشأة”.
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