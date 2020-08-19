الفتح والاتفاق يرتضيان بالتعادل بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

انتهت، منذ قليل، مباراة الفتح والاتفاق بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من دوري محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/ 2020.

وكان نادي الاتفاق، افتتح التسجيل عبر اللاعب سوليمان دوكارا بالدقيقة الثامنة من عمر الشوط الأول، ثم نجح اللاعب ماتياس أجويرجاراي في إحراز هدف التعادل للفتح بالدقيقة العشرين، بطريقة جميلة.

وانتهى الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

الفتح والاتفاق سعيدان بالتعادل:

ومع بداية الشوط الثاني، ظل الفريقان على حالهما بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حتى انتهت المباراة بنتيجة 1/ 1 للفريقين.

الفتح يلعب بـ 10 لاعبين منذ الدقيقة الـ27:

وشهدت المباراة، طرد اللاعب محمد الفهيد من نادي الفتح بالدقيقة السابعة والعشرين.

وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد الفتح 26 نقطة في المركز الثالث عشر، بينما أصبح رصيد نادي الاتفاق 36 نقطة في المركز الثامن.

يذكر أن نادي الفيصلي تعادل مع الاتحاد بهدف لكل فريق، بينما يتفوق نادي الحزم على أبها بثنائية دون رد، أما الرائد فيواجه نادي الشباب حاليًّا في الجولة الـ26.

جدير بالذكر أن الفتح يحاول الفوز في المباريات الأربعة المتبقية؛ وذلك لتفادي الهبوط بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والنزول للدرجة الأولى.

وسيواجه الفتح نادي الحزم بالجولة السابعة والعشرين، يوم الاثنين المقبل، أما فريق الاتفاق فسيواجه فريق الرائد.





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