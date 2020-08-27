الفحوصات تؤكد جاهزية سلطان الغنام

المواطن - مروة نبيل

أصبح سلطان الغنام جاهزًا للمشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في المباريات المقبلة، بعد الاطمئنان على إصابته.

سلطان الغنام جاهز

وكان سلطان الغنام قد تعرض للإصابة خلال مباراة النصر ضد العدالة، ليُكمل الشوط الأول قبل أن يُقرر الجهاز الفني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا إخراجه، وخضع لفحوصات بالأمس، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأظهرت الفحوصات الطبية التي خضع لها الغنام سلامته من الكدمة التي تعرض لها خلال مباراة العدالة الأخيرة، لتصبح مشاركته في مواجهة الفيحاء المقبلة بيد المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا.

وأجرى سلطان الغنام بالأمس جلسة استرجاعية مع بقية زملائه في الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر والذي شاركوا في مباراة العدالة، وذلك وفقًا لـ”الرياضية”.

النصر في دوري محمد بن سلمان

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره الفيحاء، مساء يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 57 نقطة، وذلك قبل 3 جولات على نهاية المسابقة.





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