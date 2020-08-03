الفراج متوقعًا الفائز بديربي الرياض: فوزه سيُشعل الساحة

المواطن - محمد سمعه

توقع الإعلامي الرياضي الشهير وليد الفراج الفائز بـ ديربي الرياض بين فريقي الهلال والنصر بعد غد الأربعاء، حيث تُقام المباراة ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكتب الفراج عبر حسابه في “تويتر” : “لا أذكر أنني شهدت فترة هدوء مثل هذه التي تسبق مواجهة ديربي الرياض بين النصر والهلال، ربما فوز النصر سيُشعل الساحة، سامعك ياللي تقول فالك ما قبلناه”.

وأضاف الفراج: “عمومًا موعدنا مع الدوري مع وليد، الليلة في تمام الـ11 مساءً على قناة SBC”.

ابن زنان يتحدث عن مصير سلمان الفرج مع الهلال

وقبل الديربي، أثار الإعلامي عبدالله بن زنان المتحدث الرسمي السابق لنادي النصر، الجدل بتغريدة كتبها عن سلمان الفرج نجم وسط الفريق الكروي الأول بـ الهلال، وذلك بعد تأخره في تجديد عقده مع أزرق العاصمة.

وكتب ابن زنان عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “لاعب دولي اسمه مُطابق لقائد عربي، يُطالب بمكافأة سابقة له ولزملائه في نادي عاصمي، قالوا له، ما عندكم إلا 3000، اللاعب يُفكر جديًا بالخروج من النادي بعد سالفة الـ3000 وسالفة العرض الضعيف المُقدم له”.

وقال مغردون نصراويون ردًا على تغريدة بن زنان، إن سلمان الفرج يُفكر بصورة كبيرة في الانضمام للنصر، قائلين بأن الاستقرار والصفقات القوية الموجودة حاليًا بالنصر أصبحت مطمع لأي لاعب يريد النجاح والبيئة الاحترافية المُناسبة. الهلال يُسابق الزمن لتجديد عقد سلمان الفرج وتبحث الإدارة الهلالية، خلال الفترة المقبلة تجديد عقد اللاعب سلمان الفرج لاعب وسط الفريق الكروي الأول الذي ينتهي بحلول صيف عام 2021. وكان الهلال دخل في مفاوضات مُبكرة لتجديد عقد سلمان الفرج خوفًا من دخوله الفترة الحرة، وتحرك أندية أخرى للتعاقد معه وفقًا لـ الوطن”.

وحدد الفرج شرطه، وهو الحصول على مطالبه المالية، من قبل إدارة الهلال وذلك من أجل تجديد عقده مع الفريق.

يذكر أن سلمان الفرج تُوج بلقب دوري أبطال آسيا مع فريق الهلال في نوفمبر 2019، على حساب نادي أوراوا الياباني.



