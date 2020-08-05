الفراج: نتائج الاتحاد صعبة.. ولا تواكب طموحات جماهيره

المواطن - مروة نبيل

أعرب الإعلامي وليد الفراج عن حزنه لتراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد خسارته أمام أبها بهدفين مقابل هدف.

الاتحاد خارج المنافسة:

وعلق الفراج على نتائج مباريات الجولة الـ23 خلال برنامج “الدوري مع وليد”، قائلًا: “يوم صعب على أندية جدة، العميد والأهلي فاز بصعوبة، فالوضع في هذا الجزء من الوطن الذي كان له دور رئيسي في تأسيس كرة القدم السعودية يصبح خارج المنافسة”.

وتابع: “ألف مبروك لنادي أبها الفوز على الاتحاد رايح جاي في الدوري، لكن دون شك الاتحاد الذي تشوفنه ليس له علاقة بنادي الاتحاد ولا بتاريخه وطموحاته والملايين الذين يحبون هذا القميص الأصفر والأسود ليس لديهم سوى الذكريات والأمل ثم أمل”.

وواصل تصريحاته قائلًا: “نتائج العميد صعبة والفريق لا يواكب طموحات الاتحاديين ولا يقترب منها إن شاء الله تتحسن الأمور.. لا شك أن غياب الاتحاد والأهلي عن المنافسة يمكن الأهلي أفضل ويفوز على الحزم، ولكنه لا يُنافس ليس الفريق الذي كان أحد أهم عناصر المنافسة قبل عدة سنوات”.

دوري محمد بن سلمان:

وعاد دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء الثلاثاء، بـ5 مواجهات ضمن منافسات الجولة الـ23 والتي أُطلق عليها اسم جولة عيدنا عيدين احتفاءً بشفاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ولعب العميد وأبها على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز، ونجح البرازيلي رومارينيو في التقدم مبكرًا، قبل أن يُسجل الفريق الأبهاوي ثنائية عن طريق مهدي تاهرات وعمار النجار، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

واحتضن ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة مباراة الأهلي ضد الحزم، وتقدم الراقي بثنائية قبل أن يتعادل الفريق الحزماوي، ولكن نجح الفريق الأهلاوي في تسجيل هدفين في الدقائق الأخيرة ليحصد الثلاث نقاط.



