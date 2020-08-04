الفراج يُعلق على عودة النشاط الرياضي بعد 143 يومًا

المواطن - مروة نبيل

أعرب الإعلامي وليد الفراج عن سعادته باستئناف النشاط الرياضي مجددًا، بعد إيقافه منذ شهر مارس الماضي، بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

#الدوري_مع_وليد | #وليد_الفراج : 143 يوم توقف بسبب جائحة كورونا .. بإذن الله تتنتهي ونعود لرياضتنا وملاعبنا.. وعودتنا لاستكمال الدوري وسيكون هناك توقف بعد نهاية الموسم لمدة شهر تقريبًا.#SBC #عيدنا_عيدين pic.twitter.com/oPFDDWEsub — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) August 3, 2020

الفراج يعود:

وعاد الفراج لتقديم برنامجه الدوري مع وليد اليوم، بعد إيقافه منذ شهر إبريل الماضي؛ نظرًا لانتشار فيروس كورونا المستجد، قبل أن يعلن في يونيو الماضي عودته، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وقال الفراج في بداية حلقة اليوم: “143 يومًا من توقف الأنشطة الرياضية بسبب جائحة كورونا، نسأل الله السلامة للجميع وإن شاء الله تنتهي هذه المرحلة ونعود رياضتنا وملاعبنا، وتعود المدرجات، وحشتونا”.

وواصل حديثه قائلًا: “نحن من ليلة رمضان كانت آخر حلقة نُقدمها من البرنامج بعد عن تعليق الموسم، والآن نعود لاستكمال بقية الموسم الذي سينتهي بعد حوالي 35 يومًا”.

وتابع وليد الفراج: “إن شاء الله تكون هذه الفترة حافلة بالكثير من المباريات الجميلة والأحداث الرياضية السعيدة وأن تكون خير إعداد للموسم الجديد الذي سينطلق في أكتوبر”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “سيكون هناك توقف مجددًا من الأسبوع الأول في شهر سبتمبر إلى منتصف أكتوبر، أي حوالي شهر راحة بعد نهاية الموسم الحالي”.

دوري محمد بن سلمان:

ويعود دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء يوم غد الثلاثاء، بـ5 مباريات بمنافسات الجولة الـ23 والتي أُطلق عليها اسم جولة عيدنا عيدين احتفاءً بشفاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ويُقام ديربي الرياض بين الهلال والنصر يوم 5 من شهر أغسطس المقبل، وسط طموحات من الفريقين بتحقيق الفوز والاقتراب من الصدارة قبل 8 جولات على نهاية المسابقة المحلية.



