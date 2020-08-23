الفوز الـ11 يمنح بايرن ميونيخ رقمًا استثنائيًّا

المواطن - مروة نبيل

يسعى بايرن ميونيخ الألماني لمواصلة التألق ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا 2020، وتحقيق الفوز ضد باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم.

بايرن ميونيخ:

وأشادت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بالمستوى الذي يُقدمه بايرن ميونيخ في النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أوروبا، مشيرًا إلى اقترابه من تحقيق رقم قياسي.

ولفتت “أوبتا”، إلى أنه قبل مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونيخ اليوم، فاز البافاري في آخر 10 مباريات في دوري أبطال أوروبا وقد يصبح أول فريق في تاريخ الكأس الأوروبي أو دوري الأبطال يفوز في 11 مباراة على التوالي.

سان جيرمان ضد بايرن:

ويلعب باريس سان جيرمان ضد بايرن عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية على ملعب “دا لوش” في البرتغال، بدون حضور جماهيري بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

ولعب الفريقان 8 مرات من قبل جميعها في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا، وكانت الغلبة لصالح الفريق الباريسي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).





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