الفوز شعار مباريات اليوم في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

أُقيمت 4 مباريات اليوم ضمن منافسات الجولة الـ24 “احفظ شعارك” من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت جميعها بتحقيق الفوز.

مباريات اليوم:

وتمكن أصحاب الأرض في مباريات اليوم من تحقيق الفوز في مباراتين، مقابل انتصارين للفريق الضيف، وتم تسجيل 9 أهداف خلال الـ4 مواجهات، ونجح فريقان في الحفاظ على نظافة شباكهم.

وانطلقت مباريات اليوم بمواجهة الشباب ضد التعاون التي أُقيمت على ملعب نادي الشباب في الرياض، وانتهت بفوز الليوث بهدف دون رد سجله عبدالمجيد الصليهم، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في الفوز على مضيفه أبها بهدفين نظيفين سجلهما المغربي عبدالرزاق حمدالله من ركلة جزاء والنيجيري أحمد موسى، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة من تحويل تأخره أمام مضيفه الحزم بهدفين مقابل هدف، حيث تقدم الفريق الحزماوي عن طريق كارلوس ستراندبيرغ، قبل أن يُسجل كارلوس أندريا ورياض شراحيلي ثنائية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الهلال ضد الفتح:

واختتمت مباريات اليوم بمواجهة الهلال ضد الفتح التي أُقيمت على إستاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، بفوز الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم بهدفين مقابل هدف، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وعزز الزعيم صدارته لجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث رفع رصيده إلى 57 نقطة، وبفارق 9 نقاط عن النصر الوصيف، فيما تجمد الفتح عند 22 نقطة في المركز الـ14.



