الفيحاء يقترب من ضم صفقة إيطالية

المواطن - مروة نبيل

اقترب نادي الفيحاء من حسم صفقة إيطالية، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم هجوميًا خلال فترة الانتقالات الصيفية.

الفيحاء يفاوض ماكيدا

ويسعى الفيحاء لضم مهاجم نادي باناثينايكوس اليوناني، الإيطالي فيديريكو ماكيدا هذا الصيف، ووصلت المفاوضات بين الطرفين حاليًا إلى مرحلة متقدمة.

وأشار موقع HotSPORT إلى أنه وبحسب وسائل إعلام يونانية، فإن المهاجم الإيطالي المخضرم في طريقه لمواصلة مسيرته الاحترافية في الدوري السعودي بداية من الموسم الرياضي المقبل.

وتابع: “ماكيدا مهاجم مانشستر يونايتد السابق، رفض في البداية عرض النادي السعودي بقيمة مليون يورو في السنة، وطلب 1.5 مليون يورو، قبل أن يتفق الطرفان على حل وسط يرضي كل منهما”.

وتطمح إدارة نادي باناثينايكوس اليوناني لبيع عقد ماكيدا صاحب الـ28 عامًا، خلال الفترة الحالية، من أجل الاستفادة من المقابل المالي، في ظل عدم الوفاء بمتطلبات اللاعب المالية.

الفيحاء في دوري محمد بن سلمان

وتأمل إدارة نادي الفيحاء لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بشكل مميز، بعد تراجع مستواه هذا الموسم، وأصبح يُنافس على البقاء في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق البرتقالي المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 29 نقطة، بعد خسارته برباعية ضد الاتحاد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).





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