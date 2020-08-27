الفيحاء يُنهي عقد سيماو رسميًا

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الفيحاء عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قبل قليل، عن رحيل المدير الفني البرتغالي خورخي سيماو رسميًا.

رحيل سيماو

وأشار حساب النادي، إلى أن مجلس الإدارة برئاسة عبدالله أبانمي قرر إنهاء عقد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، خورخي سيماو، والتعاقد مع المدرب الوطني يوسف الغدير حتى نهاية الموسم الرياضي الجاري 2019/2020.

وقدم المجلس شكره للمدير الفني البرتغالي سيماو على ما قدمه خلال فترة تواجده مع الفريق، كما عبر عن ثقته بالمدرب الوطني يوسف الغدير متمنياً له التوفيق في مهمته مع الفريق الأول لكرة القدم فيما تبقى من مباريات الموسم.

الفيحاء في دوري محمد بن سلمان

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء لمواجهة نظيره النصر، مساء يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وخسر الفيحاء في الجولة الماضية برباعية ضد الاتحاد، ليحتل المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 29 نقطة، قبل 3 جولات على نهاية المسابقة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).





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