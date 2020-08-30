الفيصلي يتقدم على الوحدة بالشوط الأول في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الفيصلي ضد الوحدة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بتقدم عنابي سدير بهدف دون.

الفيصلي ضد الوحدة

ويلعب عنابي سدير ضد الوحدة الآن على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبدأت مباراة عنابي سدير ضد الوحدة بشكل سريع وسط محاولات من الفريقين، قبل أن يتمكن أحمد أشرف من هز شباك فرسان مكة عند الدقيقة 29، ليمنح فريقه التقدم في الشوط الأول.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 42 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن الوحدة صاحب المركز الرابع.

ويسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة بشكل مميز في الجولات الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويسعى للتعويض في الشوط الثاني، فيما يطمح عنابي سدير الحفاظ على تقدمه وخطف الثلاث نقاط.







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