الفيصلي يُجبر الاتحاد على التعادل بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة الفيصلي والاتحاد، منذ قليل، بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل منهما، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين، من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الفيصلي يُباغت الاتحاد بالهدف الأول:

وبدأ الفيصلي، المباراة ضاغطًا بقوة، وذلك من أجل إحراز الهدف الأول، ولكن دون جدوى، في ظل عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة، تمكن فريق الفيصلي من إحراز الهدف الأول عبر اللاعب الهولندي يوسف الجبلي بالدقيقة الرابعة والأربعين.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الفيصلي والاتحاد، بتقدم عنابي سدير بهدف دون رد.

الشوط الثاني من مباراة الفيصلي والاتحاد:

وفي الشوط الثاني، من المباراة كثف نادي الاتحاد من محاولاته الهجومية، وذلك من أجل إحراز الهدف الأول حتى تمكن اللاعب حمدان الشمراني من إحراز هدف التعادل للاتحاد بالدقيقة السادسة والستين.

ولم تتغير نتيجة المباراة، حتى انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وأصبح رصيد الاتحاد بعد التعادل 27 نقطة، في المركز الثاني عشر، بينما أصبح رصيد الفيصلي 42 نقطة في المركز الرابع.

وكان نادي الاتحاد، تمكن من الفوز على فريق الاتفاق يوم الجمعة الماضية بالجولة الـ25 بهدف دون رد سجله اللاعب فهد المولد من ركلة جزاء.

ويسعى الاتحاد للفوز في المباريات الأربعة المتبقية وذلك من أجل ضمان البقاء في دوري محمد بن سلمان للمحترفين بالموسم الجاري.

جدير بالذكر أن أنمار الحائلي رئيس الاتحاد حرص على دعم لاعبي العميد، وذلك قبل انطلاق مباراة الفيصلي.





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