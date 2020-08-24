المواطن - محمد سمعه

كشف نادي الفيصلي آخر تطورات عملية المنظار التي خضع لها نجمه محمد الصيعري اليوم الاثنين في الركبة.

محمد الصيعري يُجري الجراحة في الرياض

وأكد الفيصلي في بيان له عبر موقع “تويتر” أن عملية اللاعب نجحت، وذلك بعد إجرائه لعملية منظار من أجل تنظيف الركبة في مستشفى الحمادي بالرياض تحت إشراف الطبيب عبدالعزيز العمر استشاري جراحة العظام والإصابات الرياضية.

وسيغيب مهاجم الفيصلي عن مواجهة نادي الهلال غدًا بالجولة السابعة والعشرين من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الفيصلي يستفيد بخدمات نجمه بعد إعارة ناجحة من الوحدة

وكان محمد الصيعري انضم لـ الفيصلي بصورة نهائية قادمًا من نادي الوحدة، بعدما لعب مع عنابي سدير على سبيل الإعارة.

وسجل محمد الصيعري مع الفيصلي هدفًا واحد فقط في دوري محمد بن سلمان للمحترفين بالموسم الحالي.

وفي وقت سابق، أثار مقطع الفيديو، الذي نشره اللاعب خالد الغامدي لاعب الفيصلي، قبل مواجهة الهلال، الجدل وذلك بعد قيام لجنة المنشطات بزيارة لاعبي عنابي سدير لإجراء فحوصات عليهم بالفترة الأخيرة، قبل لقاء أزرق العاصمة.

وقال الغامدي في مقطع الفيديو المتداول عبر موقع “تويتر” : “شو عندهم اليوم؟، يعطيكم العافية، منورينا المنشطات، اليوم حركات أول مرة أشوفهم”. وعلّق سعود الصرامي المتحدث الرسمي باسم نادي النصر على الفيديو قائلًا: “خالد الغامدي يقول، لجنة المنشطات في تدريب فريق الفيصلي، أول مرة يشوفهم خالد”.





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