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القبض على أربعة أشخاص يتباهون بإطلاق النار من سلاح رشاش بالرياض
وثقوا فعلتهم عبر مواقع التواصل

القبض على أربعة أشخاص يتباهون بإطلاق النار من سلاح رشاش بالرياض

2020/08/31
الساعة 1:27 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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القبض على أربعة أشخاص يتباهون بإطلاق النار من سلاح رشاش بالرياض
المواطن - واس

صرّح مساعد المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الأجهزة الأمنية تمكنت – بفضل الله – من تحديد هوية أشخاص ظهروا في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يطلقون النار بشكل عشوائي من سلاح رشاش والتباهي بذلك وتوثيقه ونشره، حيث تم القبض عليهم وهم ( أربعة مواطنين في العقد الثالث).

وأضاف متحدث شرطة الرياض أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.



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