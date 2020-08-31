القبض على أربعة أشخاص يتباهون بإطلاق النار من سلاح رشاش بالرياض

المواطن - واس
صرّح مساعد المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الأجهزة الأمنية تمكنت – بفضل الله – من تحديد هوية أشخاص ظهروا في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يطلقون النار بشكل عشوائي من سلاح رشاش والتباهي بذلك وتوثيقه ونشره، حيث تم القبض عليهم وهم ( أربعة مواطنين في العقد الثالث).
وأضاف متحدث شرطة الرياض أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.
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