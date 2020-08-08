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القبض على 4 مقيمين اتخذوا أحد المواقع بالدمام وكرًا لتصنيع الخمور
ضبط بحوزتهم 28 برميلًا سعة 220 لترًا وآخر سعة 30 لترًا

القبض على 4 مقيمين اتخذوا أحد المواقع بالدمام وكرًا لتصنيع الخمور

2020/08/08
الساعة 10:56 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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القبض على 4 مقيمين اتخذوا أحد المواقع بالدمام وكرًا لتصنيع الخمور الشرطة وشعار الشرطة
المواطن - واس

تمكمنت شرطة المنطقة الشرقية من القبض على 4 مقيمين اتخذوا أحد المواقع بالدمام وكراً لتصنيع الخمور.

وصرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأن الجهات الأمنية تمكنت – بفضل الله – من القبض على (4) مقيمين ، من الجنسية الهندية و امرأتين من جمهورية مدغشقر وامرأة أخرى من جمهورية باكستان ، اتخذوا أحد المواقع في مدينة الدمام وكراً لتصنيع وترويج الخمور، وضبط بحوزتهم (28) برميلاً سعة 220 لتراً من الخمور، وآخر سعة 30 لتراً ،و (96) قارورة مُسكر مهيأة للترويج.

وأضاف الدريهم أنه جرى إيقافهم وإكمال الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.




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