الكشف عن لقطة تحرم النصر من لقب الدوري

المواطن - محمد سمعه

لا تزال أصداء الأخطاء التحكيمية لـ مباراة الهلال والنصر في الجولة الـ23 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مستمرة وذلك بعد فوز الفريق الهلالي بنتيجة 4-1.

وأثار الناقد الرياضي فلاح القحطاني الناقد الحصري في قناة 24 الرياضية، الجدل حيث نشر صورة جذب البرازيلي كارلوس إدواردو لاعب الهلال لـ عمر هوساوي مدافع النصر في لقاء الديربي.

لقطة الدوري

وعلّق فلاح القحطاني عبر حسابه في “تويتر” مُلمحًا لضياع فرص النصر في المنافسة على اللقب قائلًا: ” إنها لقطة الدوري، ماذا لو كانت لهم ما الذي سيحدث ؟!”.

رئيس النصر غاضب من أداء الحكم الفرنسي

وكانت مباراة النصر والهلال، شهدت أخطاء تحكيمية من الحكم الفرنسي بينوا باستيان، مما جعل صفوان السويكت رئيس النصر يتهم حكم المباراة والفيديو بالترصد لفريقه والإخلال بعدالة المنافسة.

وفي وقت سابق، كشف القانوني أحمد الأمير الباحث في لوائح “الفيفا”، سوابق مُثبتة تخص حكم ديربي النصر والهلال الأخير، الفرنسي بينوا باستيان، حول تعامله مع تقنية الـVAR، وذلك بعد اعتراض إدارة العالمي على أدائه التحكيمي في المباراة التي انتهت بخسارة أصفر العاصمة برباعية مقابل هدف.

وكتب الأمير عبر حسابه في “تويتر” الاثنين الماضي قائلًا: “الحكم الفرنسي بينوا باستيان له سوابق مثبتة في تجاهل حكام الـVAR”.

وأضاف الأمير: ” كيليان مبابي سبق له وأن اعترض على أداء الحكم بينوا باستيان في مباراة بين باريس سان جيرمان وليل في الدوري الفرنسي، ووقتها خسر باريس بخماسية مقابل هدف”.





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