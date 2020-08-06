الكشف عن ملاعب الأندية السعودية في أبطال آسيا 2020

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن الملاعب المستضيفة لمنافسات دوري أبطال آسيا 2020.

ملاعب دوري أبطال آسيا

وتستضيف قطر مباريات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب من 14 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر، وذلك بعد توقف المسابقة القارية لفترة بسبب جائحة كورونا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ومن المقرر أن يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مبارياته في دور المجموعات على ملعب الجنوب، فيما ستكون مواجهته الأخيرة ضد شباب أهلي دبي الإماراتي على استاد خليفة الدولي.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال حامل اللقب، المركز الثاني في مجموعته برصيد 6 نقاط وبفارق الأهداف عن باختاكور المتصدر.

وسيلعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مبارياته المتبقية في دور المجموعات على استاد خليفة الدولي، على أن يخوض مواجهته بالجولة الأخيرة أمام الاستقلال الإيراني على ملعب الجنوب.

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ترتيب مجموعته في البطولة القارية برصيد 4 نقاط، بالتساوي مع الوحدة صاحب المركز الثاني.

وتقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مواجهاته في دوري أبطال آسيا 2020 على استاد جاسم بن حمد، وستُقام مباراته في الجولة الأخيرة ضد العين الإماراتي على ملعب المدينة التعليمية.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في المركز الثاني بمجموعته برصيد 4 نقاط، وبفارق الأهداف عن نظيره السد القطري متصدر الترتيب.

وستُقام مباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في دور المجموعات بمنافسات دوري أبطال آسيا 2020 على ملعب المدينة التعليمية، علمًا بأنه يتصدر الترتيب برصيد 6 نقاط، وبفارق 3 نقاط عن لخويا الوصيف.

ويمكن الاطلاع على جدول مباريات دوري أبطال آسيا 2020



