الكويت تسجل 720 حالة تعافٍ من كورونا

المواطن - متابعة

سجّلت الكويت اليوم 720 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء إلى 62330 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة الكويتية في بيان، أنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

حالات كورونا في الكويت

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية أمس الخميس أن حالات كورونا في البلاد ارتفعت بمقدار 620 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة السابقة ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 70045 حالة في حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 469 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

وأوضح السند أن حالات الإصابة الـ620 السابقة تضمنت 423 حالة لمواطنين كويتيين بنسبة بلغت 23ر68 في المئة و197 حالة لغير الكويتيين بنسبة 77ر31 في المئة.

توزيع حالات كورونا في الكويت حسب المناطق

وبالنسبة إلى توزع الإصابات حسب المناطق الصحية أوضح أنها جاءت بواقع 220 في منطقة الأحمدي الصحية و139 في منطقة الجهراء الصحية و100 في منطقة الفروانية الصحية و82 في منطقة حولي الصحية و79 في منطقة العاصمة الصحية.

وعن آخر المستجدات في أقسام العناية المركزة لفت إلى أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية بداخلها بلغ 127 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد-19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7966 حالة.

مجموع الفحوصات المخبرية

وبين أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 3599 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 522200 فحص.

وجدد دعوة المواطنين والمقيمين إلى مداومة الأخذ بكل سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني، موصيًا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.



