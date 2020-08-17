الكويت تطالب العالم بوقف التهديد الحوثي لأمن المملكة

المواطن - واس

أعربت دولة الكويت اليوم عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستمرار محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لاستهداف أراضي المملكة العربية السعودية ، من خلال إطلاق صاروخ باليستي باتجاه المنطقة الجنوبية والتي تمكنت قوات التحالف من اعتراضه وتدميره .

الكويت تتضامن مع المملكة

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية بدولة الكويت ، قوله : إن استهداف ميليشيا الحوثي للمدنيين والمناطق المدنية في المملكة العربية السعودية من خلال إطلاق الصواريخ البالستية، يُعد انتهاكا لجميع المواثيق والأعراف الدولية وتهديدا لأمن واستقرار المملكة والمنطقة.

وقف العدوان الحوثي

وناشد المصدر المجتمع الدولي إلى المسارعة في تحمل مسؤولياته لوضع حد لذلك الاستهداف والتهديد لأمن المملكة والمنطقة ، مؤكداً وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.





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