الكويت : سنراجع قرار وقف الرحلات الجوية من مصر قريبًا

المواطن - متابعة

أعلنت وزارة الخارجية المصرية أن الكويت بصدد مراجعة قرار استقبال الرحلات الجوية الدولية القادمة من مصر.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، إن الوزير سامح شكري، أجرى اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية الكويت الشيخ الدكتور أحمد الناصر، ناقشا خلاله الترتيبات الخاصة بأوضاع الجالية المصرية في الكويت والمواطنين الكويتيين في مصر، في إطار الحرص على التواصل بين البلدين، ضمن العلاقات المُميزة القائمة بينهما وعلى رعاية مواطني البلدين المُقيمين في كل منهما.

مراجعة وقف الرحلات الجوية

وأضافت الخارجية المصرية، في بيان لها بعد ظهر اليوم، أن وزير خارجية الكويت أكد، خلال الاتصال، أن قرار وقف رحلات الطيران من مصر سيكون محل مراجعة خلال الفترة القادمة، وتم الاتفاق على أن يتواصل وزيرا الصحة في البلدين لتحديد الإجراءات الكفيلة بعودة الأمور إلى طبيعتها تسهيلاً لعملية التنقل والتواصل بين البلدين الشقيقين.

وكانت الكويت قد قررت تعليق استقبال الرحلات الجوية القادمة من مصر قبل عدة أشهر بعد انتشار فيروس كورونا بشكل كبير في العالم فيما يتم السماح للمصريين المقيمين بالكويت بالرجوع على متن رحلات مجدولة وعبر الخطوط المصرية.