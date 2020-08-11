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الليرة التركية تنهار مجددًا
هبطت 0.8% مقابل الدولار

الليرة التركية تنهار مجددًا

2020/08/11
الساعة 1:11 صباحًا
- ‎فيآخر الاخبار, اقتصاد, حصاد اليوم
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الليرة التركية تنهار مجددًا
المواطن - متابعة

تراجعت الليرة التركية مجددًا، أمس الاثنين، بعد أن لامست مستوى قياسيًّا منخفضًا الأسبوع الماضي، إذ هبطت 0.8 بالمائة مقابل الدولار، بينما واصل البنك المركزي رفع بعض تكاليف الاقتراض عبر قنوات خلفية لتحقيق الاستقرار في سوق الصرف الأجنبي.

وارتفع متوسط ​​تكلفة التمويل إلى 8.08 بالمائة، من 7.88 بالمائة الأسبوع الماضي و7.34 بالمائة في منتصف يوليو، وحتى مع ارتفاع التوقعات لرفع سعر الفائدة الرسمي لوقف عمليات البيع، أشارت السلطات التركية أواخر الأسبوع الماضي إلى أنها ستركز في الوقت الحالي على أدوات أخرى.

وسجلت الليرة، التي هبطت في سبعة من أيام التداول العشرة الأخيرة، 7.34 مقابل الدولار في الساعة 08:02 بتوقيت جرينتش.

ووصلت الليرة إلى مستوى تاريخي متدنٍّ خلال المعاملات عند 7.3650 يوم الجمعة، وهي من بين الأسوأ أداء في الأسواق الناشئة هذا العام، بانخفاض 19 بالمائة.




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