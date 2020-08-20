الليلة.. إيداع معاشات مستفيدي الضمان الاجتماعي

المواطن - الرياض

تبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس إيداع راتب الضمان الاجتماعي في حسابات المستفيدين والمستفيدات.

والمعروف أنه من المعتاد أن يتم صرف رواتب الضمان الاجتماعي كل 1 من الشهر الهجري.

في سياق متصل، بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في وقت سابق، حملة تستهدف مستفيدي خدمات الضمان الاجتماعي ليسارعوا إلى تحديث بياناتهم عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، ودون الحاجة لزيارة الفروع، حيث أوضحت الوزارة طريقة تحديث الضمان الاجتماعي تسهيلًا على المستفيدين.

وتساهم حملة وزارة التنمية الاجتماعي بشكل مباشر في نجاح عدد من برامجها ومبادرتها التي تهدف إلى التخفيف من آثار جائحة فيروس كورونا على المستفيدين من خدماتها، وتدعو الوزارة كافة مستفيديها إلى سرعة تحديث بياناتهم عبر بوابتها الإلكترونية، لضمان استفادتهم من خدماتها بحسب الاحتياج الفعلي ومدى انطباق الشروط عليهم.

طريقة تحديث الضمان الاجتماعي: الدخول على الحساب الشخصي للمستفيد عبر الرابط التالي (هنا). اختر الملف الشخصي. اختر تحديث البيانات. راجع البيانات وفق المستجدات ثم اضغط إرسال الطلب. تأتي هذه الحملة في سياق سعي الوزارة الدائم لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة ضمن برامج الضمان الاجتماعي، وتطوير آليات دعمها للمستفيدين، وضمان وصول ذلك الدعم لأكبر عدد ممكن من الفئات الأكثر حاجة، وتسهيل إجراءات التواصل والتعامل بين الوزارة والمستهدفين عبر قنوات جديدة وتقنيات تيسر من تدفق المخصصات المالية الموجهة لهم.





شارك الخبر