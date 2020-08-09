المالكي : نتحمل المسؤولية.. ولا توجد لدينا أعذار

المواطن - مروة نبيل

أعرب عبدالإله المالكي عن حزنه لخسارة فريقه الاتحاد ضد الأهلي في ديربي جدة اليوم، مؤكدًا أن اللاعبين يتحملون المسؤولية كاملة.

عبدالاله المالكي- لاعب #الاتحاد :

لابد من تحسين مستوانا ونتحمل المسؤلية اكثر .. لاتوجد لدينا اعذار .. الظروف ضدنا .#الاتحاد_الاهلي pic.twitter.com/dxxPloI9tN — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 9, 2020

المالكي يؤكد: نتحمل المسؤولية

وعلق عبدالإله المالكي على ديربي جدة عبر القناة الرياضية السعودية، قائلًا: “بدأنا المباراة بشكل جيد، هدف الأهلي جاء وقت إصابة حمدان”.

وتابع: “لولا الهدف لقدمنا مباراة جيدة، وعودنا في وقت مناسب لازم نحسن من أنفسنا لازم كلاعبين نتحمل مسؤولية أكثر ونفرح الجمهور، الجمهور يستاهل أكثر من ذلك، لا نستطيع النظر إليهم”.

وعن ما ينقص الاتحاد لتحقيق الانتصارات، علق المالكي قائلًا: “لا ينقصنا شيء، بعد أن ندخل الملعب التركيز يقل، لا يوجد لدينا أعذار.. الأهلي قدم مباراة جيدة ويستحق الفوز”.

وبشأن وضع الاتحاد الصعب هذا الموسم، قال: “كل الظروف ضدنا، كلاعبين من الآن نتحمل مسؤولية ونفكر في وضعنا أكثر وإن شاء الله تعبنا لا يضيع”.

ديربي جدة:

ولعب الأهلي ضد الاتحاد على ملعب الجوهرة المشعة “إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية”، ضمن منافسات الجولة الـ24 “احفظ شعارك” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت المباراة بفوز الراقي بنتيجة 2/ 1، يمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رصيده إلى 43 نقطة، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 23 نقطة في المركز الـ13.



