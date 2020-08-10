المحياني: أمور الأهلي واضحة.. والاتحاد مشاكله كثيرة!

المواطن - مروة نبيل

أكد مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، موسى المحياني، أن الاتحاد يُعاني خلال الفترة الحالية بسبب مشاكل عديدة، مشيدًا في الوقت ذاته بأداء الراقي في ديربي جدة.

الأهلي مميز.. والاتحاد يُعاني:

وقال موسى المحياني: “الأهلي فاز بجودة اللاعبين وقراءة المدرب للمباراة.. وتناغم ثلاثي المقدمة صنع الخطورة بشكل كبير.. وكاريلي لعب بطريقة 4-4-2 مجبرًا ليحل مشكلة الأطراف ولعدم وجود العناصر”.

وتابع المحياني خلال تصريحاته لبرنامج “الدوري مع وليد”: “الأهلي أموره واضحة.. لكن الاتحاد ما ألوم المدرب الأرقام تثبت تهاون بعض اللاعبين في الالتحامات.. ومشاكل الاتحاد كثيرة لا تعلم تبدأ بماذا”.

وفي السياق ذاته، قال الإعلامي محمد الدهش: “الاتحاد ما نعرف المشكلة من اللاعبين ولا الإدارة.. هل يوجد أحد من خارج النادي لا يريد نجاح أنمار الحائلي؟”، ليرد الإعلامي جمال عارف قائلًا: “والله لو في عشرة، إذا الإدارة اشتغلت صح ما في أحد يقدر يفشلها”.

ديربي جدة:

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في حسم ديربي جدة ضد الاتحاد لصالحه بهدفين مقابل هدف، ليؤزم وضع العميد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأُقيمت مباراة الأهلي ضد الاتحاد على ملعب الجوهرة المشعة، وشهدت تألقًا لافتًا من مهاجم الراقي، السوري عمر السومة، حيث سجل ثنائية لينفرد بصدارة هدافي ديربي جدة، فيما سجل عبدالإله المالكي هدف العميد الوحيد.

وبعد الديربي، رفع الفريق الأول لكرة القدم بالراقي رصيده إلى 43 نقطة، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 23 نقطة في المركز الـ13.



