المركز الـ13 يُهدد الاتحاد في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

يعيش الاتحاد واحدًا من أسوأ مواسمه في منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، حيث يحتل الفريق الأول لكرة القدم المركز الـ13.

الاتحاد يُصارع للبقاء

وتلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد هزيمة ضد نظيره أبها بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليحتل المركز الـ13 قبل 7 جولات على نهاية المسابقة.

وتُعتبر هذه هي المرة الأولى التي يتواجد فيها الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في هذا المركز المتأخر، ليصبح مهددًا بالفعل بالهبوط إلى منافسات بطولة دوري الدرجة الأولى.

ويفرق العميد عن المناطق المهددة بالهبوط نقطة واحدة فقط، بعد تلقيه الهزيمة رقم 12 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، الأمر الذي يزيد من صعوبة ديربي جدة.

ديربي جدة

ويدخل لاعبو العميد ديربي جدة بضغط إعلامي وجماهيري كبير، خوفًا من تلقي هزيمة جديدة الأمر الذي يُهدد بقاء الفريق الأول لكرة القدم في دوري المحترفين الموسم الرياضي المقبل.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالعميد لمواجهة نظيره الأهلي صاحب المركز الثالث، مساء يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ومن المقرر أن يواجه العميد بعد ديربي جدة كلًا من؛ الفتح، العدالة، الفيحاء، وهي فرق تنافسه أيضًا على البقاء في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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