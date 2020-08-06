المرور: عدم وضع حزام الأمان للراكب بجوار السائق يعرضه للمخالفة

المواطن - الرياض

قالت المديرية العامة للمرور إن عدم ربط الراكب بجوار السائق لحزام الأمان يعرضه للمخالفة.

وأضافت المرور ردًا على استفسار في هذا الشأن عبر تويتر، أن نظام المرور ألزم الركاب باستخدام أحزمة الأمان أثناء السير على الطرق ويترتب على ذلك مخالفة تحرر بحقهم.

جدير بالذكر أن قيمة مخالفة عدم ربط حزام الأمان تبلغ 150 ريالًا ولا تتجاوز 300 ريال في المرة الأولى، وعند تكرارها خلال 30 يومًا يتم رفع الغرامة إلى حدها الأعلى أو الإيقاف لمدة 24 ساعة أو كلتا العقوبتين.

ويمكن الاستعلام عن المخالفات المروية باتباع الخطوات التالية:

– الدخول على موقع الخدمات الإلكترونية أبشر من (هنا) – الدخول على خانة الاستعلامات الإلكترونية. – اختيار خدمة الاستعلام عن المرور. – اختيار الاستعلام عن المخالفات المرورية. – كتابة رقم الهوية الوطنية ورمز المرور. – سوف تظهر كافة المخالفات المرورية المسجلة. كما يمكن الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة عن طريق إدخال رقم اللوحة أو الرقم الخاص برخصة القيادة بدلًا من رقم الهوية الوطنية.



