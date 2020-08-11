المرور: 6 آلاف ريال غرامة قيادة المركبة عكس الاتجاه

المواطن - الرياض

حذر المرور من خطورة القيادة عكس اتجاه السير، مشددًا على أن ذلك مخالف للأنظمة ويزيد من احتمالية وقوع الحوادث على الطرق.

وقال المرور في تغريدة له عبر تويتر: إن قيادة المركبة بالاتجاه المعاكس لحركة السير تعد مخالفة مرورية وتستوجب الغرامة المالية من 3000 ريال إلى 6000 ريال.

الاستعلام عن المخالفات المرورية:

وفي وقت سابق، أكد المرور أنه يمكن الاستعلام عن المخالفات المروية باتباع الخطوات التالية:

– الدخول على موقع الخدمات الإلكترونية أبشر من (هنا) – الدخول على خانة الاستعلامات الإلكترونية. – اختيار خدمة الاستعلام عن المرور. – اختيار الاستعلام عن المخالفات المرورية. – كتابة رقم الهوية الوطنية ورمز المرور. – سوف تظهر كافة المخالفات المرورية المسجلة. كما يمكن الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة عن طريق إدخال رقم اللوحة أو الرقم الخاص برخصة القيادة بدلًا من رقم الهوية الوطنية.



