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المرور: 6 آلاف ريال غرامة قيادة المركبة عكس الاتجاه
تزيد من احتمالية وقوع الحوادث على الطرق

المرور: 6 آلاف ريال غرامة قيادة المركبة عكس الاتجاه

2020/08/11
الساعة 1:02 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المرور: 6 آلاف ريال غرامة قيادة المركبة عكس الاتجاه المرور
المواطن - الرياض

حذر المرور من خطورة القيادة عكس اتجاه السير، مشددًا على أن ذلك مخالف للأنظمة ويزيد من احتمالية وقوع الحوادث على الطرق.

وقال المرور في تغريدة له عبر تويتر: إن قيادة المركبة بالاتجاه المعاكس لحركة السير تعد مخالفة مرورية وتستوجب الغرامة المالية من 3000 ريال إلى 6000 ريال.

الاستعلام عن المخالفات المرورية: 

وفي وقت سابق، أكد المرور أنه يمكن الاستعلام عن المخالفات المروية باتباع الخطوات التالية:

– الدخول على موقع الخدمات الإلكترونية أبشر من (هنا)

– الدخول على خانة الاستعلامات الإلكترونية.

– اختيار خدمة الاستعلام عن المرور.

– اختيار الاستعلام عن المخالفات المرورية.

– كتابة رقم الهوية الوطنية ورمز المرور.

– سوف تظهر كافة المخالفات المرورية المسجلة.

كما يمكن الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة عن طريق إدخال رقم اللوحة أو الرقم الخاص برخصة القيادة بدلًا من رقم الهوية الوطنية.




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