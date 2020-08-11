المرور: 6 آلاف ريال غرامة قيادة المركبة عكس الاتجاه

المواطن - الرياض
حذر المرور من خطورة القيادة عكس اتجاه السير، مشددًا على أن ذلك مخالف للأنظمة ويزيد من احتمالية وقوع الحوادث على الطرق.
وقال المرور في تغريدة له عبر تويتر: إن قيادة المركبة بالاتجاه المعاكس لحركة السير تعد مخالفة مرورية وتستوجب الغرامة المالية من 3000 ريال إلى 6000 ريال.
الاستعلام عن المخالفات المرورية:
وفي وقت سابق، أكد المرور أنه يمكن الاستعلام عن المخالفات المروية باتباع الخطوات التالية:
– الدخول على موقع الخدمات الإلكترونية أبشر من (هنا)
– الدخول على خانة الاستعلامات الإلكترونية.
– اختيار خدمة الاستعلام عن المرور.
– اختيار الاستعلام عن المخالفات المرورية.
– كتابة رقم الهوية الوطنية ورمز المرور.
– سوف تظهر كافة المخالفات المرورية المسجلة.
كما يمكن الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة عن طريق إدخال رقم اللوحة أو الرقم الخاص برخصة القيادة بدلًا من رقم الهوية الوطنية.
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