المسماري يحذر السفن والطائرات من الاقتراب من ليبيا

المواطن - متابعة

حذر المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، من اقتراب سفن وطائرات من ليبيا دون تنسيق مسبق.

وقال المسماري في بيان في صفحته على فيس بوك: “إلحاقاً لبلاغات القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، تلفت القيادة عناية الدول التي تقترب سفنها أو طائراتها من المياه الإقليمية أو الأجواء الليبية إلى ضرورة التنسيق مسبقاً للحيلولة دون وقوع تصادم معها”.

وكان المسماري صرح الشهر الماضي أن مصراته بمطارها ومينائها تستقبل الإمدادات التركية التي يتم إرسالها إلى ليبيا لدعم مرتزقة أنقرة وميليشيا الوفاق.

مرتزفة وأسلحة من تركيا

وكانت مصادر قد أكدت، الأربعاء الماضي، أن طائرة شحن تركية أفرغت حمولتها من المرتزقة في قاعدة الوطية الجوية غرب ليبيا، سبقتها معلومات تحدثت عن هبوط طائرة عسكرية تركية في القاعدة الجوية بمصراتة قادمة من قاعدة الوطية.

وبحسب المصادر، فإن الطائرة تحمل مقاتلين وأسلحة إلى مصراتة من أجل نقلها لاحقا إلى جبهة سرت والجفرة.

وكانت معلومات سابقة أفادت، فجر الأربعاء، بأن فريقاً من المخابرات التركية وصل في رحلة مباشرة من تركيا إلى قاعدة الوطية الجوية. وأضافت المصادر أن الفريق التركي الذي لم تعرف على وجه التحديد أهداف زيارته، بقي داخل القاعدة بضع ساعات، ثم غادر نحو تركيا.



