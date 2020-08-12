المسند: الاتحاد يُعاني من تراكمات 10 سنوات

المواطن - مروة نبيل

يُعاني الاتحاد من تراجع النتائج في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي الحالي، الأمر الذي يُهدد استمراره وسط الكبار.

التراكمات تُهدد الاتحاد:

وقال الناقد الرياضي عبدالله المسند: “الاتحاد يعاني من تراكمات 10 سنوات وفساد في الإدارات السابقة.. ومشكلته ليس الفئات السنية.. كل سنة نأخذ 6 لاعبين على الأقل من الفئات السنية للمنتخب.. ولا أتوقع هبوطه”.

وفي السياق ذاته، قال الناقد الرياضي ماجد الفهمي خلال برنامج “الدوري مع وليد”: “لا أتمنى هبوط الاتحاد.. والإدارة الحالية أنا أراها جدية والشغل الفني أيضًا.. لكن جاء بعد خراب مالطة”.

العميد دوري محمد بن سلمان:

ويستعد العميد لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويُصارع العميد من أجل البقاء وسط الكبار في الموسم الرياضي المقبل، حيث يحتل المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 23 نقطة.



