المسند يتوقع تشكل السحب بعدة مناطق مع بداية موسم سهيل

المواطن - الرياض

توقع الدكتور عبدالله المسند أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، تشكل السحب في عدة مناطق، مع بداية موسم سهيل اليوم الاثنين.

وتوقع الدكتور المسند بأن يشهد اليوم تشكلاً للسحب فوق مرتفعات السروات في عسير جازان، وقد تشهد مناطق منها أمطاراً متفرقة، وقد تمتد الحالة إلى مرتفعات الباحة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكوناً لسحب رعدية ممطرة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة)، ورياح سطحية نشطة على مناطق (الشرقية، القصيم، حائل، الرياض، نجران، مكة المكرمة،جازان).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 -40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.





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