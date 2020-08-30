المسند يتوقع هطول أمطار على بعض المناطق

المواطن - الرياض

توقع الدكتور عبد الله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم ورئيس لجنة تسميات الحالات المناخية هطول أمطار متفرقة على بعض المناطق اليوم الأحد.

وقال المسند، في تغريدة عبر “تويتر”: “إنه من المتوقع أن تتشكل السحب فوق مرتفعات عسير وجازان ونجران والربع الخالي والباحة”.

كما توقع عبدالله المسند، أن تكون الرياح شمالية نشطة في الشمال الشرقي والوسطى ونجران.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكوّن السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات نجران، جازان، عسير والباحة كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، حائل والجوف وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية.







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