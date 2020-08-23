المسند يتوقع هطول أمطار ونشاطاً للرياح على 5 مناطق

المواطن - الرياض

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، اليوم الأحد، أن تتشكل السحب فوق مرتفعات السروات في عسير وجازان.

وقال الدكتور عبدالله المسند، في تغريدة عبر “تويتر”، إنه من المتوقع هطول أمطار متفرقة، وقد تمتد الحالة إلى مرتفعات الباحة، كما أنه متوقع أن تكون الرياح غربية نشطة قد تثير بعض الغبار في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار تكون سحب رعدية ممطرة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة)، فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق (الشرقية، القصيم، الرياض، نجران ، مكة المكرمة ،جازان).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 -40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.





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