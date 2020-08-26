المشاري يكشف تفاصيل مسابقة زمالة مسك في دورتها الثانية

المواطن - الرياض

أكد مشاري البراهيم المدير التنفيذي لتنمية رأس المال البشري في مؤسسة مسك الخيرية أن برنامج زمالة مسك يعمل بشكل فعال على إشراك الشباب والشابات بتنمية وتطوير الوطن عبر المشاركة في أولويات وطنية تتمثل في إيجاد حلول للتحديات التي تعيق تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المملكة والتي تمثل خطوة تهدف لدعم الشباب السعودي وتنمية الطاقات الوطنية الخلاقة وتعزيز روح المسؤولية الوطنية لديهم.

وأضاف البراهيم أن مسابقة زمالة مسك في دورتها الثانية التي تمنح جوائز تطويرية للفائزين بها قد انطلقت ببرنامج تدريبي افتراضي لمدة ثلاث أيام لتزويد المشاركين بالمهارات والمعرفة اللازمة، ومن ثم الشروع في العمل وتطويره انتقالًا لمرحلة التحكيم واختيار العروض المرشحة التي تتضمن حلول إبداعية للتحديات التي تواجهها أهداف التنمية المستدامة في مجالاتها الأربعة وهي الاجتماعية والاقتصادية والبيئية وعوامل التمكين وصولًا لمرحلتها النهائية بمنتصف أكتوبر القادم التي يتنافس عليها ١٧ فريقًا يزيد عدد أعضاء هذه الفرق عن ٩٠ شابًا وشابةً.

وختم البراهيم تصريحه بالشكر لشركاء مسك في هذا البرنامج وزارة التخطيط والاقتصاد وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبين آند كومباني، مؤكدًا أن نجاح النسخة الأولى “أحلم نيوم” كانت محفزًا لهم للاستمرار بنسخة جديدة لهذه المسابقة.

الجدير بالذكر أن هذه الدورات يقدمها مختصون من وزارة الاقتصاد والتخطيط وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشركة بين آند كومباني وهي أحد أبرز شركات الاستشارات الإدارية في العالم.





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