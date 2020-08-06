المغرب تسجّل 1144 إصابة و14 وفاة جديدة بـ كورونا

المواطن - متابعة

سجلت المغرب 1144 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين فيها 29644 حالةً.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم أنها سجلت أيضًا 14 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 449، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 20553 بعد تعافي 559 شخصًا، مشيرةً إلى أنّ عدد الحالات الموجودة في طور العلاج هو 8642، من بينها 115 حالة حرجة.

وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت مرارًا من احتمال ظهور موجة ثانية، كما أوضحت أن كورونا قد يبقى معنا إلى الأبد ويتحول إلى فيروس موسمي.

وفي وقت سابق أوضحت المنظمة الأممية أن الدول التي تشهد تراجعًا في الإصابات لا تزال تواجه خطر “ذروة ثانية فورية” إذا أوقفت إجراءات وقف تفشي المرض بشكل أسرع مما يلزم.

وقال رئيس حالات الطوارئ في المنظمة، مايك رايان، في حينه إن العالم لا يزال في منتصف الموجة الأولى من التفشي، مشيرًا إلى أنه في الوقت الذي تنخفض فيه الإصابات في دول كثيرة فإن الأعداد تتحرك باتجاه الصعود في أميركا الوسطى والجنوبية وجنوب آسيا وإفريقيا.



