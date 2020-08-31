المكسيك تسجل 4129 إصابة و339 وفاة جديدة بـ كورونا

المواطن - متابعة

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية عن تسجيل 4129 إصابة جديدة بفيروس كورونا و339 حالة وفاة خلال الأربع العشرين ساعة الماضي.

وقالت الوزارة في بيان”: بهذا وصل إجمالي الإصابات إلى 595841 حالة مؤكدة حتى اليوم وحصيلة الوفيات إلى 64158 شخصا​​​”. يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالمياً.

وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت مراراً من احتمال ظهور موجة ثانية، كما أوضحت أن كورونا قد يبقى معنا إلى الأبد ويتحول إلى فيروس موسمي.

وفي وقت سابق أوضحت المنظمة الأممية أن الدول التي تشهد تراجعاً في الإصابات لا تزال تواجه خطر “ذروة ثانية فورية” إذا أوقفت إجراءات وقف تفشي المرض بشكل أسرع مما يلزم.

وقال رئيس حالات الطوارئ في المنظمة، مايك رايان، في حينه إن العالم لا يزال في منتصف الموجة الأولى من التفشي، مشيراً إلى أنه في الوقت الذي تنخفض فيه الإصابات في دول كثيرة فإن الأعداد تتحرك باتجاه الصعود في أميركا الوسطى والجنوبية وجنوب آسيا وإفريقيا.







شارك الخبر