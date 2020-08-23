المكسيك تسجل 6482 إصابة جديدة بـ كورونا

المواطن - متابعة

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد إلى 556216 حالة، وذلك عقب تسجيل 6482 حالة إصابة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة – اليوم الأحد – إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس ارتفعت إلى 60254 حالة، وذلك عقب تسجيل 644 حالة وفاة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية.

وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت مراراً من احتمال ظهور موجة ثانية، كما أوضحت أن كورونا قد يبقى معنا إلى الأبد ويتحول إلى فيروس موسمي.

وفي وقت سابق أوضحت المنظمة الأممية أن الدول التي تشهد تراجعاً في الإصابات لا تزال تواجه خطر “ذروة ثانية فورية” إذا أوقفت إجراءات وقف تفشي المرض بشكل أسرع مما يلزم.

وقال رئيس حالات الطوارئ في المنظمة، مايك رايان، في حينه إن العالم لا يزال في منتصف الموجة الأولى من التفشي، مشيراً إلى أنه في الوقت الذي تنخفض فيه الإصابات في دول كثيرة فإن الأعداد تتحرك باتجاه الصعود في أميركا الوسطى والجنوبية وجنوب آسيا وإفريقيا.





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