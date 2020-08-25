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المكيسر درة الوجه الجميل لوجه الحجاز الباسم
باتت مقصدًا لأصحاب الكشتات البحرية والجلسات الهادئة

المكيسر درة الوجه الجميل لوجه الحجاز الباسم

2020/08/25
الساعة 11:28 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المكيسر درة الوجه الجميل لوجه الحجاز الباسم
المواطن - واس

تتمتع محافظة الوجه ، بشواطئها الرملية النقية ، والخلجان والجروف المرتفعة والمنخفضة والألسنة والشعاب المرجانيـة الغاطسة بألوانها الجميلة، إلا أن في شواطئ منطقة المكيسر شمال المحافظة ، عوالم مختلفة قلّ نظيرها ، وهي بمثابة درة السياحة في محافظة الوجه ، وبسبب موقعها الرائع والمثير يتهافت عليها السياح لاسيما في فصل الصيف.

وتظهر عظمة المكان في امتزاج الطبيعة مع بعضها ، حتى باتت مقصداً لأصحاب الكشتات البحرية والجلسات الهادئة بعيدًا عن صخب المدينة ، ويتميز شاطئ ” المكيسر ” بكثرة الصخور والشعاب المرجانية و بقربه من المناطق الغزيرة للبحر ، التي يسهل لمحبي هواية صيد السمك ممارسة هوايتهم في أعمق المنطقة .


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