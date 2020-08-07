الملحم عن تغريدات رئيس النصر: لم يرض بالمهزلة

المواطن - محمد سمعه

أوضح الناقد الرياضي عادل الملحم أنه متفق مع التغريدات التي كتبها صفوان السويكت رئيس النصر عبر حسابه في “تويتر” أمس الخميس، حيث أكد من خلالها على أن حقوق النصر لن تمر مرور الكرام، بعد خسارة ديربي الهلال بنتيجة 4-1.

المُلحم يُشيد بتغريدات رئيس النصر

وكتب الملحم عبر حسابه في “تويتر” : “ليلة البارحة انتقدت تغريدة رئيس النصر بعد المباراة. الآن وبعد تغريداته التي أوضحت كل شيء، شخصيًا وبعد مهزلة ليلة البارحة التي تحدث عنها كل إنسان شريف لا يهمه إلا العدالة والمساواة أُعلن توقفي عن الحديث بما يخص الجانب الرياضي حتى نشاهد منافسة شريفة تحفظ الحقوق للجميع”.

ووجّه صفوان السويكت رئيس مجلس إدارة نادي النصر، عدة رسائل نارية وذلك عبر حسابه في “تويتر” تعقيبًا على الظلم التحكيمي الذي تعرض له أصفر العاصمة ضد الهلال أول أمس الأربعاء بالجولة الـ23 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

مطالب رئيس النصر

وكتب السويكت عبر حسابه أمس الخميس: ” بعد مشاهدة المباراة عدة مرات بهدوء، ولكونها مباراة مفصلية من الدوري الأغلى على قلوبنا، دوري الأمير محمد بن سلمان، فإن ما حدث لم يكن مجرد سوء تقدير من حكم، ما حدث كان ترصدًا مُخلًا بميزان العدالة (من قبل VAR)”.

وأضاف السويكت: “سبق أن طالبنا من خلال بيان سابق وخطابات إلحاقية بضرورة التصحيح وتدارك الأخطاء التحكيمية لحماية العدالة ونزاهة المنافسة! سنترقب في نادي النصر ما سيجري من تغيرات جادة لضمان تطبيق العدالة بسواسية لكل الأندية، نادي النصر وحقوقه وحقوق جماهيره أمانة في أعناقنا ولن نفرط فيها بإذن الله”.



