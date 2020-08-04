الممر الشرفي للأبطال يُزين مباريات دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

شهدت مباريات اليوم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين إقامة ممر شرفي لأبطال الصحة والأمن؛ بناء على توجيه وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.

دوري محمد بن سلمان:

وعاد دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء اليوم الثلاثاء، بـ5 مباريات بمنافسات الجولة الـ23 والتي أُطلق عليها اسم جولة عيدنا عيدين احتفاءً بشفاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ووجه وزير الرياضة بإقامة الممر الشرفي، تقديرًا للجهود العظيمة والكبيرة التي قامت بها مختلف القطاعات الأمنية والصحية خلال الفترة الماضية في التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد؛ حفاظًا على سلامة المواطن والمقيم في السعودية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ممر شرفي للأبطال:

وانطلقت مباريات اليوم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمواجهة الفتح ضد الفيحاء على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، ووقف لاعبو الفريقين في ممر شرفي لأبطال الصحة والأمن.

وبدأت بعد ذلك مباراة أبها ضد الاتحاد على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز، ثم انطلقت مواجهة الرائد ضد ضمك المقامة على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز في بريدة، وشهدت المباراتان وقوف لاعبي الفريقين في ممر شرفي للأبطال.

ونشر حساب الدوري السعودي للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا أثناء الوقوف في ممر شرفي للأبطال خلال مباريات اليوم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مصحوبة بعبارات الثناء، ومنها: “أنتم من يستحق الشكر”، “من القلب.. شكرًا لكم” و”شكرًا لكم لا تكفي”.



