المنتخب السعودي يواصل استعداداته بمران تكتيكي

المواطن - مروة نبيل

واصل المنتخب السعودي تحت 19 عامًا تدريباته، مساء اليوم الأحد، ضمن معسكره الإعدادي في مدينة الطائف، في إطار برنامجه الإعدادي لبطولة كأس آسيا 2020.

المنتخب السعودي يواصل استعداداته:

وأدى لاعبو الأخضر الشاب، مساء اليوم، مرانًا على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية تحت إشراف المدير الفني الهولندي دامين هيرتوج، طبقوا خلالها تمارين على الاستحواذ.

وخاض لاعبو المنتخب السعودي الشاب بعد ذلك مران تركز على الكرات الثابتة، قبل أن تُختتم الحصة التدريبية بمران تكتيكي للكرات الهجومية والتحولات.

كأس آسيا 2020:

وتُقام بطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا في أوزبكستان منتصف شهر أكتوبر المقبل، ويطمح الأخضر في الاستعداد جيدًا والمنافسة على اللقب، حيث يخوض معسكرًا منذ فترة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويقع الأخضر الشاب في المجموعة الثالثة بمنافسات بطولة كأس آسيا 2020، والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم، والتي تضم بجانبه منتخبات أستراليا، وفيتنام، ولاوس.





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