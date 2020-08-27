الموارد البشرية: 5 بيانات مهمة عند تحديث الضمان الاجتماعي

المواطن - الرياض

دعت وزارة الموارد البشرية مستفيدي الضمان الاجتماعي إلى التأكد من تحديث بيانات الضمان الاجتماعي لضمان وصول الدعم لهم.

5 بيانات مهمة

وقالت الوزارة عبر إنفوجرافيك نشرته على حسابها في تويتر إنه يجب التأكد من تحديث البيانات الشخصية وتشمل:

الاسم

العمر

رقم الجوال

العنوان

التابعون

ودعت الموارد البشرية من لم يتمكن من التحديث إلى سرعة تحديث بياناتهم عبر الوسائل التي أعلنت عنها مسبقًا.

خطوات تحديث الضمان الاجتماعي

ويمكن تحديث بيانات مستفيدي الضمان من خلال الخطوات التالية:

الدخول على الحساب الشخصي للمستفيد عبر الرابط التالي (هنا). اختر الملف الشخصي. اختر تحديث البيانات. راجع البيانات وفق المستجدات ثم اضغط إرسال الطلب.

حملة تحديث إلكترونية

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أعلنت قبل أيام عن إطلاق حملة تستهدف مستفيدي خدمات الضمان الاجتماعي ليسارعوا إلى تحديث بياناتهم عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، ودون الحاجة لزيارة الفروع.

رفع مستوى جودة الخدمات

وقالت الموارد البشرية إن هذه الحملة تأتي في سياق سعي الوزارة الدائم لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة ضمن برامج الضمان الاجتماعي، وتطوير آليات دعمها للمستفيدين، وضمان وصول ذلك الدعم لأكبر عدد ممكن من الفئات الأكثر حاجة، وتسهيل إجراءات التواصل والتعامل بين الوزارة والمستهدفين عبر قنوات جديدة وتقنيات تيسر من تدفق المخصصات المالية الموجهة لهم.

الجدير بالذكر أن الحملة ستساهم بشكل مباشر في نجاح عدد من برامجها ومبادرتها التي تهدف إلى التخفيف من آثار جائحة فيروس كورونا على المستفيدين من خدماتها، وتدعو الوزارة كافة مستفيديها إلى سرعة تحديث بياناتهم عبر بوابتها الإلكترونية، لضمان استفادتهم من خدماتها بحسب الاحتياج الفعلي ومدى انطباق الشروط عليهم.







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