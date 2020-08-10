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المواصفات والجمارك تدرسان تغليف المنتجات المستوردة بالمصانع السعودية
مردود اقتصادي يتواكب مع أهداف رؤية المملكة 2030

المواصفات والجمارك تدرسان تغليف المنتجات المستوردة بالمصانع السعودية

2020/08/10
الساعة 12:06 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواصفات والجمارك تدرسان تغليف المنتجات المستوردة بالمصانع السعودية
المواطن - الرياض

تدرس الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس مع الهيئة العامة للجمارك، إمكانية تغليف المنتجات المستوردة في المصانع السعودية، لما فيها من مردود اقتصادي يتواكب مع أهداف رؤية المملكة 2030.

ويحق للمستورد إلغاء التغليف الخارجي غير المطابق للمواصفات السعودية، واستبداله بالتغليف في المصانع السعودية.

وتقيّم الدراسة إمكانية تغطية الطلب المحلي بتغليف المنتجات وفق المتطلبات، خاصة في منصة “سابر” التي تساعد المورد والمصنع المحلي على تسجيل شهادات المطابقة المطلوبة إلكترونيا للمنتجات الاستهلاكية، لدخولها السوق السعودية، وفقا لـ”الاقتصادية”.

جدير بالذكر أن إجمالي المواصفات القياسية السعودية المعتمدة، الصادرة عن الهيئة (30079) مواصفة قياسية، لثمانية قطاعات رئيسة، يتصدرها قطاع الكهرباء والإلكترونيات، يليه قطاع الميكانيكا والمعدنية والكيميائية والبترولية، ثم قطاع البناء والتشييد، وقطاع المقاييس والموازين.




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