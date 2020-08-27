النائب العام يأمر بمراجعة عقوبة القتل بحق 3 قُصّر.. النمر والمرهون والزاهر

المواطن - الرياض

أصدر النائب العام الشيخ سعود المعجب أمراً بمراجعة عقوبة القتل الصادرة بحق ثلاثة ارتكبوا جرائم قبل بلوغهم سن الثامنة عشرة، وهم علي النمر، وداود المرهون، وعبدالله الزاهر، الذين صدرت بحقهم أحكام بالإعدام بتهمة ارتكاب جرائم ترتبط بالإرهاب، وذلك قبل بلوغهم الثامنة عشرة من العمر. أعلن ذلك رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية عواد العواد

وأكد رئيس هيئة حقوق الإنسان عواد العواد في بيان، اليوم (الخميس)، أنَّ أمْر النائب العام يمثل خطوةً مهمةً في طريق إصلاح النظام القضائي وتعزيز حقوق الإنسان في السعودية. وقال العواد: «هذه التحركات تشكل التزاماً حقيقياً بتنفيذ الإصلاحات فعلياً وليس فقط على الورق».

وقد صدرت توجيهات عليا في شهر أبريل الماضي بوقف أحكام القتل تعزيراً، لمن هم دون سن الـ18، إذ تضمن التوجيه الصادر إلى وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة، حصر جميع الأحكام النهائية الصادرة بالقتل تعزيراً على الأشخاص الذين لم يتموا 18 عاماً وقت ارتكابهم الجريمة وإيقافها، وأن من صدر عليه حكم سابق من حقه تقديم التماس إعادة النظر في الحكم.