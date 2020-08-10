الناصر: سنواصل إستراتيجيتنا للنمو والتنوّع طويلة المدى التي تتبنّاها أرامكو

المواطن - الرياض

قال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين بن حسن الناصر، تعليقًا على صدور نتائج أرامكو في الربع الثاني من 2020: إنه رغم تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد العالمي، مضت أرامكو السعودية قُدُمًا في تحقيق مستويات قياسية في أنشطة أعمالها مثبتةً بذلك مرونتها وموثوقيتها، وفي نفس الوقت، الحرص على سلامة وصحة العاملين فيها.

كورونا والقطاع:

وأضاف الناصر في مقابلة خاصة مع “العربية” أن جائحة كورونا تسببت في أكبر أزمة اقتصادية على مستوى العالم، للمائة سنة الماضية، موضحًا أن كل القطاعات تأثرت بشكل كبير ومنها قطاع الطاقة، والذي شهد في أوائل الربع الثاني 2020 انخفاض الطلب عل النفط من 100 مليون برميل يوميًّا في بداية العام 2020 إلى 75 مليون برميل يوميًّا في بداية الربع الثاني من نفس العام، وهذا يمثل انخفاضًا يصل إلى 25 مليون برميل يوميًّا.

وأضاف أن الشركة نجحت في رفع إنتاجها إلى 12 مليون برميل يوميًّا في الشهر الرابع من السنة الحالية، ثم انخفض الإنتاج، مشيدًا بقدرة الشركة وموظفيها على خفض التكاليف والمحافظة على السلامة والبيئة خلال فترة الجائحة، مؤكدًا أن النفط سيظل يشكل الجزء الأساسي لمزيج الطاقة بالعالم، مع التركيز على خفض الانبعاثات الكربونية.

وأعلنت أرامكو صباح أمس الأحد بلوغ صافي أرباحها 24.62 مليار ريال (6.57 مليار دولار أميركي) للربع الثاني من عام 2020، مقارنة مع 92.59 مليار ريال سعودي (24.69 مليار دولار) للربع ذاته من عام 2019، بنسبة تراجع 73.4%. ومقابل الأرباح المحققة في الربع السابق انخفضت أرباح أرامكو بنسبة 60.5%، والتي كانت 62.4 مليار ريال.

أرباح قوية:

وأضاف الناصر: “إن الظروف غير المواتية الناتجة عن تراجع الطلب وانخفاض أسعار النفط الخام انعكست على نتائجنا للربع الثاني. غير أننا، بحمد الله، حققنا أرباحًا قوية، ويُعزى ذلك إلى المتانة المالية والتشغيلية، وتكاليف الإنتاج المنخفضة، ونطاق الأعمال الفريد، وكفاءة مواردنا البشرية، الأمر الذي ساعدنا، على تنفيذ خطتنا بالمحافظة على تقديم توزيعات أرباح عن الربع الثاني قدرها 70.32 مليار ريال سعودي (18.75 مليار دولار أمريكي) تُدفع في الربع الثالث”.

وقال: “سنواصل إستراتيجيتنا للنمو والتنوّع طويلة المدى التي تتبنّاها الشركة بهدف تحقيق قيمة إضافية جديدة من كل جزيء من جزيئات المواد الهيدروكربونية التي ننتجها، بما يُسهم في تعزيز آفاق التجارة العالمية والنهوض بمستويات المعيشة. ولا شك أن إتمام صفقة الاستحواذ التاريخية على 70% في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) خير دليل على المضي قُدُمًا في مسيرتنا نحو المستقبل، وعلى مرونة مركزنا المالي”.

ورأى الناصر أن سوق الطاقة تشهد انتعاشًا جزئيًّا بالتزامن مع بدء مختلف الدول حول العالم في اتخاذ خطوات لتخفيف القيود وإعادة إنعاش اقتصاداتها.

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