الندوة العالمية توفر أجهزة التنفس الصناعي لمرضى كورونا في قيرغيزيا 

المواطن - الرياض

قام مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في قيرغيزيا بتوفير أجهزة التنفس الصناعي لمصابي كورونا وتسليمها إلى وزارة الصحة القيرغيزية لتوزيعها على المستشفيات في ثلاث محافظات.

وبدورها ثمنت الوزارة جهود الندوة ومبادراتها المنبعثة من مملكة الإنسانية حكومة وشعبا حيث ستسهم تلك الأجهزة بعون الله في إنقاذ المرضى المصابين بفيروس كورونا والتخفيف عنهم من الآلام الحادة والأعراض المميتة للمرض.

وتواصل الندوة العالمية جهودها في تقديم مساعداتها منذ بداية انتشار جائحة كورونا وتقديم كل ما يسهم في تخفيف مخاطره ومساعدة المتضررين منه بالمواد الغذائية والحقائب الصحية في العديد من دول العالم.





شارك الخبر