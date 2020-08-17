النصراويون يرشحون الهريفي وسعد الحارثي للمنصب الجديد

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن الناحية الإدارية في الفريق الكروي الأول بنادي النصر ستشهد تغييرًا خلال الفترة المُقبلة، وذلك بسبب العرض السيئ الذي يُقدم من قبل لاعبي العالمي في المباريات بالفترة الأخيرة، حيث رشح النصراويون 2 من نجوم العالمي السابقين، وهما سعد الحارثي المُحلل الرياضي في القنوات الرياضية السعودية، والنجم فهد الهريفي لاعب أصفر العاصمة السابق لتولي المنصب الجديد المُنتظر.

وتقدم القانوني والناقد الرياضي محمد الدويش بالحل الأمثل من وجهة نظره لعلاج مشاكل العالمي، حيث قال اليوم الاثنين عبر حسابه في “تويتر” : ” أرى أن فريق النصر بحاجة ماسة وعاجلة إلى إداري فني مع المدرب روي فيتوريا، من تُرشح؟”.

الهريفي والحارثي يتمتعان بشخصية قوية

وأكدت فئات عريضة على أن الثنائي يمتلك الشخصية القوية والحب لنادي النصر، كما أشاروا إلى أن تعيين أي من الاسمين في المنصب، سيساعد على تقريب وجهات النظر بين اللاعبين والمدير الفني مع وضع السرية التامة على أخبار الفريق وعدم نشرها لوسائل الإعلام خارج النادي.

وكان المدرب روي فيتوريا تعرض لانتقادات قوية، وذلك بسبب عدم تغييره لخططه الفنية في المباريات إضافة لعدم وجود طموح لديه، لقيادة النصر للفوز بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، للموسم الثاني على التوالي.

النصر يتقدم بشكوى لـ وزارة الرياضة

وفي سياق آخر، قررت إدارة العالمي برئاسة صفوان السويكت تقديم شكوى لـ وزارة الرياضة بسبب هذا الأمر خاصة أنه تكرر للمرة الثانية بعدما تم رش الملعب بالمياه أثناء مباراة العالمي ضد الهلال في الديربي وفقًا لـ “دنيا الرياضة”.

وأضافت أن الحكم الفرنسي بينوا باستيان قرر إيقاف اللقاء حتى الانتهاء من عملية الرش.





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