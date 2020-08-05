النصر والهلال آخر 6 مباريات.. 25 هدفًا و36 بطاقة ملونة

المواطن - مروة نبيل

تتسم مباريات النصر والهلال بالقوة والندية، ما يزيد من صعوبة ديربي الرياض اليوم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

النصر والهلال

واتسمت مباريات النصر والهلال الأخيرة بالغزارة التهديفية والبطاقات الملونة، حيث شهدت آخر 6 مواجهات جمعت بينهما تسجيل 25 هدفًا، بمعدل هدف كل 22 دقيقة لعب تقريبًا.

وظهرت البطاقات الملونة في آخر 6 مباريات بين النصر والهلال 36 مرة، بمعدل بطاقة ملونة كل 15 دقيقة لعب تقريبًا، وتم احتساب ركلة جزاء واحدة لكل فريق، وذلك وفقًا لـ”دوري بلس”.

وتم إشهار البطاقة الحمراء مرتين في آخر 6 مباريات بين الفريقين، وكانت الحالتين ضد الهلال “محمد كنو والبيروفي أندريه كاريلو، فيما لم يتم طرد أي لاعب من صفوف العالمي.

ديربي الرياض

ويُقام ديربي الرياض اليوم، على استاد الملك فهد الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي أُطلق عليها اسم جولة “عيدنا عيدين” احتفاءً بشفاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الأول في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 51 نقطة، من الفوز في 15 مباراة والتعادل في 6 لقاءات والخسارة في لقاء واحد.

على الجانب الآخر، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي المركز الثاني في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 45 نقطة، من الفوز في 13 مباراة والتعادل في 6 لقاءات والخسارة في 3 لقاءات.

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