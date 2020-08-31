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النصر يبدأ رحلة التصحيح ويُضحي بـ 5 لاعبين
بعد خسارة المنافسة على لقب الدوري

النصر يبدأ رحلة التصحيح ويُضحي بـ 5 لاعبين

2020/08/31
الساعة 3:55 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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النصر يبدأ رحلة التصحيح ويُضحي بـ 5 لاعبين نجوم النصر
المواطن - محمد سمعه
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1 5 لاعبين يُغادرون النصر لتهدئة الجماهير
2 جمهور العالمي يتحدث عن الصفقة الجديدة

يبدو أن الأمور في نادي النصر، لن تكون هادئة خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد خسارة المنافسة على لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/2020 لصالح نادي الهلال.

وتُخطط إدارة صفوان السويكت لصنع ثورة تصحيح في الفريق الكروي الأول، عن طريق الاستغناء عن اللاعبين الذين ليس لهم أي مكان في مخططات المدرب البرتغالي روي فيتوريا خلال الفترة المقبلة.

5 لاعبين يُغادرون النصر لتهدئة الجماهير

وبالفعل سيرحل عن العالمي خلال الفترة المقبلة كل من ” عبدالرحمن الدوسري وفهد الجميعة و عبدالعزيز الجبرين ويحيى الشهري واللاعب عوض خميس المنضم حديثًا لصفوف نادي الرائد” وفقًا لـ صحيفة “الجزيرة”.

النصر والفيحاء

ويأتي هذا الأمر من قبل إدارة العالمي، وذلك لتهدئة غضب جمهور العالمي الذي كان يُمني النفس بالمنافسة والفوز بلقب الدوري للموسم الثاني على التوالي، ولكن هذا الأمر لم يتحقق.

جمهور العالمي يتحدث عن الصفقة الجديدة

وفي وقت سابق، أعلن النصر في الساعات الأولى من صباح أمس الأحد، عن تعاقده مع اللاعب الكوري الجنوبي كيم جين سو ظهير أيسر فريق جيونبوك موتورز الكوري الجنوبي، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأعرب جمهور العالمي عن سعادته بإتمام الصفقة، مؤكدين أن اللاعب سيتألق في صفوف أصفر العاصمة خلال الموسم القادم.

وفور التعاقد معه سينضم كيم جين سو لقائمة العالمي المشاركة في دوري أبطال آسيا 2020، وذلك لاستئناف مباريات البطولة في سبتمبر المقبل.

 



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